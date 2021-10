Musíme si promluvit o inflaci. Možná už jste z toho také trochu otupělí, ale je to potřeba. Proto se dnes inflace prolíná všemi tématy. Čeští drobní investoři se zatím růstem cen nijak zvlášť nevzrušují a podobně jsou na tom akciové trhy lámající rekordy. Jenže ono to tak v pohodě není. Podívali jsme se, jak se s inflací naučit žít.

Hlavní témata:

Bony a klid

Dostal se mi do rukou průzkum mezi několika tisíci investory z dvanácti zemí světa a patří k nim i tuzemsko. Průzkum vznikl pro brokera eToro. Přísahají, že podmínkou ke kvalifikaci nebylo vlastnictví jejich účtu ani psíka shiba inu. Takže mi výsledky stály za pozornost.

Co z toho průzkumu vzešlo?

Čeští drobní investoři ve svých portfoliích drží nejčastěji kryptoměny. Drobným investorem se myslí opravdu člověk, který investuje sám za sebe a spravuje si své portfolio zcela sám. Nepatří sem lidé, kteří si na investici pořídili třeba nemovitost, ale držitelé akcií, kryptoměn, dluhopisů a podobných nástrojů. Aktuálně má v portfoliu nějaké kryptoměny 31 procent oslovených. Průměr v ostatních zemích je přitom 24 procent.

Jsou Češi takoví střelci?

Ve srovnání s Polskem, Německem a celkově světovým průměrem podstupují Češi o trochu vyšší riziko. Čtvrtina Čechů má vsazeno na domácí akcie, o něco méně jich má v portfoliu zahraniční akcie. Ve světě jsou investoři ke svým domácím firmám více upnutí, na druhou stranu české burzy jsou na obchodované tituly poměrně chudé. S dluhopisy to mají podobně jako ostatní, ale zase drží jen dvanáct procent v hotovosti.

Čeho se Češi obávají?

Nejvíce je trápí otázka inflace, byť Němci a Poláci mají obavy ještě větší. Druhým nejčastějším zdrojem obav je vývoj světové ekonomiky. Reálně ale většina Čechů své portfolio nijak novým hrozbám nepřizpůsobuje, sáhla do něj z těchto důvodů jen třetina dotázaných. Nicméně lehký posun do defenzivních pozic znát je, kdy se zvyšují jejich investice v sektorech realit nebo energetiky.

Co dalšího vyšlo?

Češi využili pandemie ke splacení řady svých závazků, a tak nejsou nyní tolik náchylní k rostoucím sazbám. Na druhou stranu splácet překotně své dluhy v době rostoucí inflace není zrovna optimální, neboť inflace dluh maže, a je tak ideální jej inflaci nějakou dobu vystavit. Smysl to dává zejména u hypoték. Když máte inflaci vyšší, než je vaše úroková sazba, tak vám banka reálně platí za to, že vám mohla půjčit.

Inflační šok

S inflací to začíná být docela divoké. Ceny výrobců vzrostly v září skoro o deset procent, v Německu si připsaly přes 14 procent. Je tak otázka, jak a kdy se tyto nárůsty promítnou i do spotřebitelské inflace. Znamená to, že inflace bude spíš zrychlovat než zpomalovat.

Jaká jsou inflační očekávání?

Vedení firem očekává v příštích třech letech inflaci na úrovni 3,6 procenta, což je celkem nepříjemné vzhledem k tomu, že inflační cíl České národní banky jsou dvě procenta. V pondělí zase vyšlo, že Češi mají z růstu cen největší obavy za posledních dvacet let měření. Inflační očekávání tak zřejmě dál porostou.

Co na to centrální banka?

Kdyby měl ekonomický model v centrální bance nějaké kontrolky, tak už bliká červeně a křičí něco ve smyslu, proboha, zvedněte ty sazby. Aktuálně jim musí ukazovat, že by měly jít ze současných 1,5 procenta na 2,5 až 3,5 procenta. Takový šok by ale zřejmě spustil solidní paniku, a tak se bude zvyšovat více pozvolně.

Co si z toho vzít?

Pokud si plánujete vzít hypotéku, je nejvyšší čas. S využitím peněz ze státního fondu, který aktuálně půjčuje za jedno procento, je to navíc půjčka snů. Na té druhé straně zase roste atraktivita protiinflačních dluhopisů, k jejichž další emisi se můžete aktuálně upsat. Nakonec hlavně nepanikařte a držte se své dlouhodobé investiční strategie.

Jak jsou na tom trhy?

Světové akciové trhy lámou rekordy. Pořád vítězí narativ, že inflace je spíš dočasná záležitost. V posledním týdnu ovšem pohon pro jejich růst představují hlavně výsledky firem. Přes osmdesát procent z nich překonalo zatím očekávání analytiků.

Co se děje?

Více než miliarda dolarů natekla do burzovně obchodovaného fondu ProShares Bitcoin Strategy ETF, který jako první v USA nabídl zprostředkovaně v rámci takzvaných termínovaných obchodů možnost nepřímo investovat do bitcoinu.

Na trh vstoupil také fond Valkyrie Bitcoin Strategy ETF, který funguje jako předchozí jmenovaný s nižšími poplatky. Samotný bitcoin prolomil historické maximum, byť si jej dlouho neudržel.

Začal týden, kdy reportují výsledky největší společnosti. V úterý to bude Microsoft, AMD, Alphabet, Twitter. Ve středu následuje Boeing, Coca-Cola nebo Spotify. Ve čtvrtek se přidají Amazon a Apple.

Co neminout?

Podle analytiků Goldman Sachs bude akciová jízda nadále pokračovat, protože není jednoduše kam jinam dávat peníze.

Česká národní banka začala odprodávat devizové rezervy, čímž tlačí na posílení koruny. Radní Michl by je ale nejraději viděl ve státním fondu.

Nejprodávanějším vozem Evropy je Tesla, autopůjčovna Hertz si jich mimochodem objednala hned sto tisíc.

Daňoví experti odpovídají na otázky, jak to bude s nulovou DPH na energie. Možná se vám vyplatí zaplatit tentokrát zálohy předem.

Jestli chcete někomu jednoduše vysvětlit, jak funguje bitcoin, odkažte ho na tento kanál.

