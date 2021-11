Kdo neinvestuje, okrádá svou rodinu. Proto Hospodářské noviny spouští nový investiční podcast MoneyPenny. Autor investiční rubriky HN a mezi čtenáři úspěšného newsletteru Peníze HN David Busta společně se svým kolegou Šimonem Felendou v něm budou mluvit o dění na finančních trzích a zpovídat experty, kteří investicím rozumí.

Do úvodní epizody podcastu si pozvali Daniela Drahotského, který svůj první milion vydělal už v polovině devadesátých let. Po nástupu do J&T Banky spolupracoval s Patrikem Tkáčem. Následně šéfoval i J&T Investiční společnosti, kterou provedl bouřlivým obdobím pandemie.

Pilotní díl našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.