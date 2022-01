Martin

Na Mintosu jsem vydělal 5 euro, ale nechal jsem je tam znovu investovat. Musím to dávat do daňového přiznání? Protože na Investownu jsem vydělal asi 200 Kč a tam píšou, pokud jsem si peníze nevybral - do daní nemusím dávat. Mají pravdu? Plus jsem dostal dividendy v hodnotě asi 10 Kč musím je dávat do daňového přiznání? To chápu, že už je zisk, i když jsem je znovu investoval. Díky a krásný den.