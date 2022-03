Do Česka už prchlo před válkou přes 150 tisíc Ukrajinců, z toho dvě třetiny z nich dorazily jen v posledním týdnu. Vláda jim umožní co nejrychlejší začlenění do české společnosti. Poskytne jim mimořádnou ochranu, díky které budou moci získat...

9. 3. 2022 ▪ 4 min čtení