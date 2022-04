Vstup akciových indexů do nového roku byl ve znamení červených čísel, a to takřka po celém světě. Řada českých drobných investorů si to ale vyložila jako příležitost k nakupování, jak ukazují výsledky průzkumu brokerské společnosti eToro na pěti stech českých investorech. V prvním čtvrtletí se primárním rizikem stala válka, předběhla inflaci.

Jako největší riziko pro investice na následující čtvrtletí označily mezinárodní konflikt skoro dvě třetiny dotázaných, rostoucí inflaci pak necelých šedesát procent. Na konci minulého roku inflace jednoznačně vedla, byť její procentuální zisk byl 47 procent. Růst cen v Česku ale povážlivě zrychluje, pondělní data přinesla březnový meziroční růst o 12,3 procenta.

Čechy také znepokojuje celkově stav globální i české ekonomiky. Většina investorů ale nijak nepanikaří a svým portfoliím věří. V průzkumu byli zahrnuti lidé, kteří investují přes brokery sami na sebe, ale i ti, kteří drží třeba podílové listy v bance.

Většina českých investorů nyní zhodnocuje své peníze v akciích, nárůst oproti předchozímu kvartálu činí 12 procent. Na druhém místě jsou dluhopisy, jejich zastoupení ale kleslo o sedm procent – pokles táhnou ty zahraniční. A na třetím místě jsou kryptoměny, které jsou o šest procent oblíbenější než v předposledním kvartálu.

Co se týče plánů, tak pět procent investorů chce navýšit pozice v domácích akciích, čtrnáct procent snížit a ostatní zůstat na svém. Více investorů také plánuje snížit investice do zahraničních akcií, naopak uvažují o zvýšení podílu v kryptoměnách. Co se týče jednotlivých odvětví ekonomiky, nejvíce drobné investory láká energetika a reality.

Více se také přiklání k pravidelnému investování určité částky. Polovina českých drobných investorů se investování věnuje tři až deset let a třetina investuje méně než dva roky. Investorů přibývá především mezi mladší generací.