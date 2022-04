Doby, kdy člověk sdílel heslo k Netflixu se svým stávajícím i bývalým partnerem, jsou možná pryč. Lidé po celém světě včetně Čechů si často u Netflixu pořídili předplatné, sdíleli jej a podíleli se na nákladech. Podle společnosti tak sdílí hesla Netflixu na 100 milionů domácností. Doteď to byla společnost ochotná tolerovat ve jménu růstu, nyní se ale časy mění.

Americké internetové televizi Netflix klesl poprvé za více než deset let celosvětový počet předplatitelů. Akcie firmy v reakci na zprávu klesají o více než čtvrtinu, protože investoři se obávají, že průkopník streamovacích služeb má své nejlepší časy možná již za sebou, uvedla agentura AP. Další pokles čeká firma i v druhém čtvrtletí.

Počet předplatitelů Netflixu se za leden až březen snížil o 200 000 na 221,6 milionu. Vedení společnosti přitom očekávalo naopak zvýšení počtu předplatitelů o 2,5 milionu. Nyní se Netflix připravuje, že se situace dále zhorší – a očekává ztrátu dvou milionů předplatitelů za duben až červen. Tak velký obrat situace je daný několika faktory. Jednak lidé vyrazili ven, protože skončila pandemie, a jednak na trhu streamovacích služeb výrazně přibývá konkurence.

Mezi tu největší patří Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount Global, NBCUniversal nebo Apple TV+ a další služby. Firma se na počátku března také rozhodla pozastavit své služby v Rusku kvůli invazi na Ukrajinu. To mělo podle agentury Reuters za následek ztrátu 700 000 předplatitelů. Právě nepříznivý vývoj předplatného je důvod, proč firma zvažuje, že přestane tolerovat sdílení předplatného.

Dosud to přehlížela, neboť primárním cílem bylo rychle růst a nabírat nové zákazníky. A nakonec omezit sdílení hesel není technicky úplně jednoduché, protože lze těžko rozlišit mezi tím, jestli se přihlašují členové rodiny, nebo cizí lidé. Pilotní testy nového systému sdílení předplatného v Chile, v Peru nebo na Kostarice počítají ale s tím, že si lidé za možnost sdílení budou muset jednoduše připlatit.

Dalším zdrojem nových příjmů by mohly být reklamy, které by mohl Netflix pouštět uživatelům výměnou za levnější předplatné. Netflix to poprvé připustil právě ve středu. Reklamě na své streamovací platformě dlouho odolával, nyní ji ale zvažuje, aby zastavil úbytek předplatitelů.

Čistý zisk společnosti se pak v prvním čtvrtletí snížil na 1,5 miliardy dolarů (34 miliard korun) z loňských srovnatelných 1,7 miliardy dolarů. Tržby stouply o 9,8 procenta na 7,8 miliardy dolarů.

Akcie firmy uzavřely úterní obchodování růstem o 3,2 procenta. Po zveřejnění výsledků hospodaření však klesají až o 26 procent. Pokud si Netflix udrží ztráty i po oficiálním zahájení obchodování, ztratí od počátku roku více než polovinu své hodnoty.

