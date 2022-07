Glosa analytika Mikuláše Splítka z České spořitelny

Také byste chtěli, aby inflace odezněla a zároveň jsme se vyhnuli recesi? Pak vězte, že z historického pohledu je to velmi naivní přání. Vezmeme-li předchozích sto let v USA, inflace nad pěti procenty (nyní 9,1 procenta) nikdy neodezněla bez recese, a navíc zřídkakdy bez toho, aby se sazba centrální banky dostala nad úroveň inflace (nyní není ani čtvrtinová). Recese je tedy téměř jistotou a teď se hraje „pouze“ o to, jestli ji znásobí destruktivní vliv vysokých sazeb, nebo jestli lidé dokážou uzpůsobit své chování bez tohoto faktoru. Jediná dvě období, kdy nastala varianta druhá, tedy méně závažné zpomalení, byly poválečné roky 1920 a 1945-1948.

Když jsem přemýšlel, co měly společného, přicházelo mi na mysl slovo katarze. V prvním případě společnost reflektovala zhoubnou povahu „ismů“ (nacionalismu, katolicismu), v tom druhém dostala pocítit ničivou sílu vědy a techniky, zhmotněnou explozí atomové pumy. Tato uvědomění pak – alespoň na čas – působilo jako stabilizující faktor proti dalším katastrofám.

Jestliže se dokážeme zaleknout vlastního stínu, následný vývoj probíhá jemněji. Stín dneška už ale není pouze kolektivní, nýbrž čím dál zřetelněji individuální. Každý z nás implicitně volí, zda má být dováženo levné oblečení z Číny, plyn z Ruska, ovoce z Brazílie, zábava z USA a další „výdobytky“, kterých jsme si v posledních letech dovolovali čím dál více, zato však v pochybné kvalitě a s pochybným dopadem na vztahy a ekosystém.

Vím, že to zní třaskavě, ale každý máme plnou moc tyto věci odmítnout. Přestat nadspotřebovávat. To je katarze dneška. Aby došla naplnění, je zřejmě stejně naivní přání, jako aby inflace odezněla a zároveň jsme se vyhnuli recesi. Zaznít však může. A to i z úst investora – po zmíněných katarzích totiž následovala „odměna“ ve formě nadprůměrně dlouhých a silných růstů akcií (index Dow Jones Industrial Average v letech 1922-29 připsal +550 procent a v letech 1949-56 +230 procent).