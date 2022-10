V posledních měsících už se investoři smířili s tím, že padá všechno, na co sáhnou, a nic moc je už proto nerozhodí. Jenže to by se nesměly akcie realitních fondů propadat tak prudce, že mají už o desítky procent nižší tržní hodnotu, než je hodnota...

10. 10. 2022 ▪ 4 min. čtení