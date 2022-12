Manipulace s cenami akcií vynesla ve Spojených státech osmi influencerům na sociálních sítích 114 milionů dolarů, tedy v přepočtu 2,6 miliardy korun. Od středy ale skupina působící na Twitteru a další sociální síti Discord čelí obvinění americké Komise pro cenné papíry (SEC) a ministerstva spravedlnosti. Všem obviněným hrozí až 25 let vězení.

Systém podvodů, z nichž americké úřady obvinily osm mužů ve věku od 23 do 38 let, měl podle obžaloby fungovat od ledna 2020 až do dubna letošního roku. Zveřejňovali "nepravdivé, pozitivní" informace o jednotlivých akciích s cílem "uměle zvýšit jejich cenu", uvedla žaloba ministerstva spravedlnosti. Poté, co cena akcií vzrostla, "tajně" prodali své vlastní akcie. Tento svůj krok už pak se svými followery nesdíleli.