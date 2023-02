Spojené státy v lednu zažily největší vlnu firemních bankrotů za posledních třináct let. Do toho na trzích rostou obavy, že boj s inflací bude těžší, než se ještě na začátku roku zdálo. V takovém prostředí více než kdy jindy záleží na tom, aby investoři vybírali akcie solidních firem. Jednou ze studnic inspirace jsou tradičně portfolia největších investičních hvězd. A jejich nejnovější obchody jsou konečně k dispozici. Ponořili jsme se proto do stovek změn v jejich portfoliích a nechali umělou inteligenci analytické platformy Danelfin vytipovat zajímavé akcie.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se