Ve Spojených státech došlo k největšímu kolapsu banky od poslední finanční krize z roku 2008. Tamní úřady sáhly v pátek k výjimečnému kroku a banku Silicon Valley Bank uzavřely už během obchodování na burze. Krach banky zasáhl akcie celého bankovního sektoru a poslal globální finanční trhy do červených čísel. Přinášíme odpovědi na klíčové otázky.

Co byla Silicon Valley Bank za banku?

Kdyby banka v pátek nezkolabovala, letos by mohla slavit už 40 let na trhu. Právě čtyři desetiletí totiž sloužila jako poskytovatel bankovních a finančních služeb převážně start-upům a firmám rizikového kapitálu – známé jako venture fondy, které do start-upů investují. Specifikem pro takovou banku proto je, že její klienti jsou ve fázi, kdy si moc neberou půjčky, ale primárně hospodaří z vkladů, které si u banky uložily – jde tedy nejčastěji o prostředky získané od investorů – mezi něž patří právě zmíněné venture fondy. Klíčové proto pro 16. největší americkou banku bylo, aby byla dobře připravená na cykly, které jsou v technologickém sektoru běžné a které i Silicon Valley Bank (SVB) zažila v minulosti.