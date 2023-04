Nejočekávanější výsledky hospodaření firem za poslední roky se blíží. Investorům by měly přinejmenším naznačit odpověď na otázku, zda Spojené státy čeká hlubší recese. Výsledkovou sezonu v pátek odstartují velké americké banky. Podle aktuálních odhadů analytiků by ziskovost firem v indexu S&P 500 měla klesnou o 6,8 procenta. Nicméně podržet ziskovost by si měly podle investorů firmy působící v cestovním ruchu, zdravotnictví a hlavně ropní těžaři. Tady jsou čtyři základní otázky a odpovědi, které se týkají očekávaného úspěchu těžařů.

1. V jaké situaci jsou nyní ropné společnosti?

V loňském roce se staly stroji na peníze, když těžaři Occidental Petroleum, Chevron nebo Shell zdvojnásobili zisky a jejich akcie patřily k těm nejvýkonnějším. Mezi rekordmany se zařadil americký ExxonMobil, který zakončil rok 2022 se ziskem téměř 56 miliard dolarů, což byl nejvyšší dosažený zisk v historii, co se týče západních ropných společností. K vysokým ziskům pomohla energetickým firmám krize, kterou zapříčinil ruský útok na Ukrajinu. Cena za barel ropy se na počátku války pohybovala nad 100 dolary a umožnila společnostem odmazat ztráty z hubených „covidových“ let.