Americký maloobchodní řetězec s potřebami do domácnosti Bed Bath & Beyond požádal konkurzní soud o bankrotovou ochranu před věřiteli. Vyplývá to ze zprávy soudu. Firma se již delší dobu potýká s problémy. V lednu uvedla, že existují...

23. 4. 2023 ▪ 2 min. čtení