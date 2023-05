Nejlepší řešení pro ČEZ by byla jeho částečná privatizace. „Možná by se vláda divila, jakým způsobem a jak efektivně by pak dokázala firma hospodařit,“ říká Michal Semotan, jenž je jedním z nejznámějších českých portfolio manažerů. Semotan zároveň akcie firmy dokoupil, a to navzdory podezření některých odborníků, že vláda připravila účelový zákon pro rozdělení ČEZ, aby mohla obejít minoritní akcionáře.

Semotan drží akcie ČEZ v obou jím spravovaných fondech J&T Opportunity a J&T Dividend, které jsou určené i pro drobné investory. Portfolio manažer schopný porážet burzovní indexy ve velkém rozhovoru pro HN komentuje také dění kolem své investiční pozice ve Volkswagenu, kde došlo nedávno k zemětřesení a skončilo skoro celé vedení zodpovědné za vývoj softwaru pro elektromobily. Popisuje, jak poznat dobré dividendové tituly, nebo hovoří o své sázce na zdecimovaný realitní sektor, kde vidí potenciál dvojnásobného zhodnocení.

Čím jste k nám do redakce dnes přijel?

Přišel jsem pěšky a jednu stanici popojel tramvají, takže elektrikou.

A Porsche jste nechal kde?

V garáži, přišlo mi docela zhýralé popojíždět k vám takový kousek autem.

Ptám se na Porsche kvůli tomu, že jedna z vašich investičních tezí v minulém roce byla sázka na Volkswagen. Když se na ni podíváte zpětně, nelitujete, že nemáte ve fondu spíš Porsche?

Zpětně se to samozřejmě snadno hodnotí a ano, takovým pohledem jsem měl nyní držet akcie Porsche. Má teze stála na tom, že uvedení Porsche na burzu odemkne hodnotu Volkswagenu. Je pro mě těžko pochopitelné, proč k tomu nedošlo. Hodnota celého Porsche, které je na trhu z 25 procent, je nyní podle trhu vyšší než hodnota Volkswagenu, který má ale v Porsche stále podíl 75 procent. Z toho vychází, že zbytek Volkswagenu má zápornou hodnotu, a to podle mě zkrátka nemá.