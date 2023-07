Přesně před dvaceti lety se zrodila značka Tesla Motors. Tehdy s ní ještě neměl Elon Musk nic společného a těžko by si někdo – včetně dvojice zakladatelů – vsadil na to, kam až to firma pojmenovaná po slavném srbském vynálezci dotáhne....

30. 6. 2023 ▪ 4 min. čtení