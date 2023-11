Cesta ke zbohatnutí není v nakupování nebo v prodávání, ale ve vyčkávání. Investor Charlie Munger vybízel investorský svět k rozvážnosti, trpělivosti a disciplíně. Právě zmíněné tři vlastnosti Mungera asi nejvíce spojovaly s Warrenem Buffettem, jemuž byl parťákem v Berkshire Hathaway od roku 1978. V úterý jejich společná cesta skončila, když Munger ve svých nedožitých 100 letech zemřel.

Místopředseda Berkshire Munger podle vyjádření společnosti zemřel pokojně, příčina smrti nebyla uvedena. „Společnost Berkshire Hathaway by nemohla být vybudována do současné podoby bez Charlieho inspirace, moudrosti a účasti," uvedl v prohlášení Buffett, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Berkshire, jemuž samotnému je už 93 let.

Mungerova smrt pravděpodobně nebude mít na činnost Berkshire zásadní dopad. „Nemyslím si, že Berkshire bude vypadat jinak, kromě toho, že Buffett už nebude moci sdílet myšlenky s Mungerem," řekl investor Thomas Russo agentuře Reuters. „Berkshire bez něj možná bude o něco méně zábavná,“ dodal. Na fungování Berkshire dohlíží další místopředsedové, Greg Abel a Ajit Jain. Právě Abel má být nástupce ve vedení firmy, až v něm skončí i sám Buffett.

„V týmu s Buffettem byl Munger určitě jedním z největších investorů. Jsem si jistý, že pro Buffetta osobně je to obrovská ztráta," řekl Rick Meckler, partner ve společnosti Cherry Lane Investments v New Jersey.

Mungerova smrt přišla týden poté, co Buffett daroval zhruba 866 milionů dolarů ze svých akcií Berkshire čtyřem rodinným charitativním organizacím a opět se zavázal, že více než 99 procent svého majetku věnuje na charitu, přičemž vykonavateli jeho závěti budou jeho děti. Napsal také, že Berkshire je "postavena tak, aby vydržela" a zůstane v dobrých rukou. Buffett nedal nikdy veřejně nedal najevo, že by chtěl odstoupit, a to ani po diagnóze rakoviny prostaty v roce 2012. „Ve věku 93 let se cítím dobře, ale plně si uvědomuji, že hraji v prodloužení," uvedl Buffett v komentáři pro investory minulý týden.

Skupina Berkshire Hathaway ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě známých firem, například v největším světovém výrobci nealkoholických nápojů Coca-Cola či v technologické společnosti Apple. V posledním reportovaném třetím čtvrtletí se její provozní zisk meziročně zvýšil o 41 procent na rekordních 10,76 miliardy dolarů. Akcie firmy jsou od začátku roku o 16,5 procenta v plusu, americký akciový index S&P 500 si za stejnou dobu připsal 19 procent.