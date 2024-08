Už není čas investování na penzi dále odkládat, protože každý další odklad znamená jen to, že bude muset člověk později o to více spořit. Jednou z možností je využít letošní novinku v podobě dlouhodobého investičního produktu. V novém analytickém dílu podcastu MoneyPenny jsme proto prošli nabídky všech jeho poskytovatelů. Jaké mají poplatky, jaké produkty nabízí, na co si dát pozor? Vše se dozvíte.

Přinášíme také možnost zkusit si spočítat, jaká penze na vás čeká, jak velké by bylo dobré mít před odchodem do důchodu portfolio a jakým způsobem se k němu dostat.

Videa s manuálem a podklady najdete zde. A nezapomeňte navštívit první skutečně praktickou českou investiční konferenci FIRE.