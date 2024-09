V minulém roce přivezli do Česka bronz z prestižní světové investiční soutěže Wharton Global High School Investment Competition. Tak vysoko se v historii Evropy nikdo nikdy neumístil. Následně se tým vedený Mojmírem Zálešákem dočkal vlastního fondu J&T NextGen, kde on a další členové spolku Econet sedí v investičním výboru a společně s investorem Michalem Semotanem rozhodují, kam fond peníze zainvestuje.

Zálešák se teď jako předseda spolku se svým kolegou Martinem Kylarem (místopředsedou) rozhodli přivést investiční soutěž do Česka a na Slovensko. Chtějí tak překonat jazykovou bariéru, která podle nich může být jednou z klíčových překážek, proč se čeští studenti nezúčastňují zahraničních investičních soutěží.

„Začali jsme se pídit po tom, jak by šla soutěž zrealizovat, a Mojmíra napadlo oslovit J&T Investiční společnost, kde už v ten čas absolvoval stáž. To se stalo klíčovým bodem, poněvadž J&T nám přislíbila pomoc a především roli generálního partnera. Právě tak vznikla první myšlenka Investománie jako takové,“ říká Kylar.

V hlavě měli prý několik nápadů, ale nakonec se rozhodli, že se bude jednat o tříkolovou soutěž jednotlivců s maximálním věkem 22 let. Proč zrovna 22 let? Podle obou aktivních investorů to zohledňuje fakt, že v českém vysokém školství se typicky končí bakalářské studium právě v tomto věku. Magisterští studenti už by podle nich měli neúměrně výhodnější postavení oproti svým mladším protivníkům.

Investománie bude probíhat od září tohoto roku do dubna 2025. Soutěžící, kteří se během září do soutěže přihlásí, budou mít za úkol vymyslet na míru ušitou investiční strategii fiktivní klientce Agátě Přednické, jejíž investiční potřeby a preference obdrží před zahájením samotné soutěže.

Účastníci budou mít k dispozici počáteční kapitál ve výši pěti milionů korun a po dobu více než dvou měsíců budou sestavovat fiktivní portfolio na platformě XTB. Právě polský broker populární i v Česku je dalším partnerem Investománie. „Podle zadání musí být 45 procent kapitálu zainvestováno do stabilnějších instrumentů a 55 procent do kolísavějších investic. K dispozici budou mít účastníci akcie, indexy, dluhopisová ETF, kryptoměny, Forex měny a komodity. Soutěžící poté napíší report o délce maximálně osm stran A4, v němž shrnou přehled portfolia včetně nákupů, prodejů a zároveň představí svou strategii,“ upřesňuje Kylar.

Panel analytiků složených z expertů J&T, XTB a Econetu poté zhodnotí originalitu představené strategie, její efektivnost a proveditelnost. Také se ale bude hodnotit schopnost reflexe, přehlednost reportu a jeho čtivost.

Na základě těchto kritérií bude v polovině února vybráno TOP 30 soutěžících, kteří následně představí svou strategii v krátkém videu. V něm budou sumarizovat report se zaměřením právě na svou strategii a ukážou dvě analýzy zvolených odlišných investičních instrumentů. Poté odpoví na tři otázky od porotců v maximální délce 600 slov. Hodnotit se bude kvalita odpovědí na otázky a míra jejich podloženosti, přesnosti a smysluplnosti. Dále se bude posuzovat grafické zpracování videa či splnění a využití časového limitu.

Z těchto kritérií vzejde TOP 5 účastníků, kteří se postoupí do velkého finále, konajícího se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. V něm budou mít za úkol sestavit živé prezentace v délce cca 10 minut, po kterých bude následovat Q&A. „Domnívám se, že jedním z hlavních taháků Investománie je právě naše finálová porota. Kdo by se nechtěl ukázat před investičními matadory kalibru Petra Koblice (generální ředitel BCPP), Tomáše Martince (generální ředitel J&T Investiční společnosti), Jána Hájka (portfolio manažer fondu Top Stocks), Aleše Vávry (portfolio manažer fondu Metatron Capital) a Tomáše Cverny (analytik XTB)?“ pokládá řečnickou otázku Kylar. Nejlepší tři účastníky bude čekat stáž v rámci J&T Investiční společnosti a odměny včetně té peněžní v hodnotě 30 000 korun.

Mediálním partnerem soutěže jsou Hospodářské noviny a zájemci se mohou do soutěže přihlásit pod tímto odkazem. Účast je omezena na 250 osob.