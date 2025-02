Společnost Fingood patří mezi nejstarší české crowdfundingové platformy, které nabízí drobným investorům možnost investovat do úvěrů. V loňském roce profinancovala miliardu korun. Zároveň se ale také potýká s nárůstem podílu problémových úvěrů, což někteří investoři pocítili ve svých portfoliích. Podle výkonného ředitele společnosti Ondřeje Kozla a vedoucího vymáhání Romana Lennera se naprostá většina peněz i z těchto problémových úvěrů investorům vrátí, jen to někdy nutně trvá déle. „Bohužel investoři vidí úvěr v prodlení a chtějí vše řešit rychle, do 30 nebo 60 dnů, a to i když to není v jejich zájmu,“ říká Lenner.

Oba manažeři v rozhovoru pro HN vysvětlují, proč došlo k nárůstu problémových úvěrů, jak se staví ke kritice ze strany některých investorů, jaké jsou zatím výsledky probíhajícího auditu nebo co všechno očekávat v letošním roce.

