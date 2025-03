Nedávno se mi dostal do rukou průzkum od Asociace pro kapitálové trhy, jenž zjišťoval, pomocí kterých produktů si Češi investují na penzi. A je to věru zajímavé počtení. Zejména, když si přitom začne člověk počítat ušlé výnosy, které by Češi bývali mohli mít, kdyby investovali vhodněji. Některé české nápady, jak se zajistit na penzi, jsou pozoruhodné. Jedni mají stovky miliard v nevýnosném starém penzijku, jiní sypou peníze do investičního životního pojištění a najdou se i tací, kteří dobrovolně platí vyšší sociální pojištění.

