Objem majetku ve fondech kvalifikovaných investorů v roce 2024 stoupl o více než 50 procent na 680 miliard Kč. Za posledních deset let narostl jejich majetek více než devětkrát. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytla Asociace pro kapitálový trh. Většina z těchto fondů podle expertů cílí na vyšší zhodnocení než klasické podílové fondy, obvykle mezi osmi až 12 procenty ročně.

Fondy kvalifikovaných investorů mohou investovat téměř do čehokoliv, do soukromého kapitálu, tedy private equity, rizikového kapitálu, nemovitostí, developmentu, multi-asset strategie, ale i do akcií, dluhopisů, úvěrů, směnek nebo krypta, řekl ČTK investiční analytik Sirius Finance Ivo Bečvář. Velký nárůst ve fondech kvalifikovaných investorů připsal výsledkům fondu J&T Arch Investments, který loni dosáhl objemu aktiv 121,5 miliardy korun.

Mnoho fondů kvalifikovaných investorů míří do nemovitostí nebo soukromého kapitálu, tzv. private equity, ale existují i specializované fondy zaměřené na sociální a zdravotnictví služby, obranný průmysl, energetiku nebo třeba investiční alkohol, doplnil konzultant společnosti 4fin David Krůta.

Výnosy těchto fondů se liší podle typu investice, upozornil produktový analytik OVB Vojtěch Šmajer. U private equity fondů to bylo podle něj obvykle 12 až 14 procent ročně, u nemovitostních spíše okolo šesti až osmi procent. Vhodné jsou tyto fondy především pro zkušené investory, kteří drží několik milionů v akciích a dluhopisech a chtějí rozšířit finanční majetek do něčeho jiného, podotkl.

„Fondy kvalifikovaných investorů jsou vhodné pouze pro zkušené a bonitní investory,“ souhlasil analytik Broker Consulting Martin Novák. Je podle něj opravdu třeba zvážit rizikovost těchto fondů, specifické investiční myšlenky a hlavně jejich velice omezenou likviditu, která se obvykle pohybuje kolem jednoho roku až po několik let.

Pro fondy kvalifikovaných investorů neplatí přísné požadavky na rozložení a likviditu aktiv, jako je tomu u podílových fondů. Mohou tedy za vyšší riziko nabídnout lepší výnos. Jejich růst podpořily změny v legislativní úpravě z roku 2014, konkrétně zavedení možnosti zakládat investiční fondy s proměnným základním kapitálem (SICAV) a zrušení omezení veřejného nabízení, či snížení hranice pro minimální investici ze 125 000 eur (zhruba 3,1 milionu korun) na jeden milion korun v roce 2016.