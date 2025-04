Trhů po celém světě se po zavedení dalšího balíku amerických cel zmocnil chaos. Mnozí investoři doufali, že Trump využije nové obchodní bariéry pouze k vynucení ústupků a brzy budou zrušeny. Postupem času to ale vypadá, že to americký prezident myslí vážně a navíc je odhodlán ještě přitvrdit. Akciové trhy od svých letošních vrcholů už hlásí propady v dvojciferných řádech a zároveň zažívají ohromnou kolísavost. Ještě znepokojivější jsou ale turbulence na dluhopisových trzích. Vzniká tak ideální prostředí pro to, aby se „něco“ hodně pokazilo.

