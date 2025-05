Nejsou to jen Němci a Nizozemci, kdo si v Rakousku nejčastěji kupují rekreační apartmány nebo i celé hotely. Výrazně do toho čím dál častěji promlouvají Češi. Radim Jančura a další majitelé líčí, jaké je to podnikat u sousedů, co jim hrálo do karet...

Reportáž