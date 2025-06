Každý rok se mohou čeští studenti hlásit do Středoškolské odborné soutěže. Její finalisté pak reprezentují republiku na prestižních soutěžích v zahraničí. Tou největší je mezinárodní soutěž Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF). A v letošním ročníku v americkém Columbusu se mezi více než 1600 finalisty z 63 zemí prosadil český student Leonard Walletzký, který zaujal odbornou porotu výzkumem genetických příčin autismu. Získal třetí místo v kategorii bioinformatiky a speciální cenu saúdskoarabské nadace Mawhiba.

Spolu s Walletzkým reprezentovali Českou republiku i Anna Černá a Šimon Špilar – všichni byli nominovaní ze soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), která v Česku vyhledává a podporuje mladé talenty již od roku 1978. I oni byli po návratu oceněni – obdrželi Cenu Učené společnosti za výjimečné vědecké aktivity.

„Možnost prezentovat svůj výzkum před špičkovými vědci i vrstevníky z celého světa byla inspirující,“ uvedl Leonard Walletzký, jehož výzkum vychází i z osobní zkušenosti – inspirací mu byl jeho mladší bratr s autismem. Jeho projekt se zabývá hypotézou, že tzv. retroelementy, tedy pohyblivé genetické sekvence, mohou sehrávat klíčovou roli při poruchách autistického spektra. Vědeckou kariéru bude rozvíjet na prestižní Harvardově univerzitě v oboru neurověd.

I zbývající dva finalisté SOČ spojili svůj středoškolský výzkum s konkrétní odbornou prací. Anna Černá z Klvaňova gymnázia v Kyjově pracovala v laboratoři Masarykovy univerzity na výzkumu interakce proteinů zapojených do replikace DNA.

Šimon Špilar z Gymnázia Dašická v Pardubicích vyrazil do USA s projektem, jak do oceňování firmy zapojit tzv. hodnotu klíčové osoby, což může mít praktické dopady například při nákupu nebo prodeji podniků. Takovou klíčovou osobou může být třeba Warren Buffett v rámci Berkshire Hathaway.

Největší úspěch hlásí pak kolegové ze Slovenska, kdy student Adam Kovalčík z Gymnázia Nové Zámky získal hlavní cenu soutěže – George D. Yancopoulos Innovator Award a finanční prémii 100 000 dolarů. Jde o historicky první hlavní cenu pro náš region.

Devatenáctiletý student dostal cenu za nový způsob výroby experimentálního antivirotika galidesiviru. První klinické studie prokázaly, že je tento lék bezpečný pro člověka a testy na zvířatech naznačují, že by mohl být účinný proti široké škále virů. Problémem však zůstává jeho vysoká cena výroby. Kovalčík přišel s cestou, která zkracuje výrobní proces z původních 15 na 10 kroků a za kratší dobu vyprodukoval téměř dvojnásobné množství účinné látky. Náklady na výrobu snížil z přibližně 75 dolarů za gram na asi 12,50 dolaru.

ISEF je největší světová soutěž pro středoškolské vědecké projekty, kterou organizuje americká nezisková společnost Society for Science. Letos oslavila 75 let existence. Do finále se účastníci dostávají přes síto regionálních kol, do kterých se každoročně zapojí až 10 milionů studentů po celém světě. Soutěž přitahuje i světové kapacity – mezi letošními hosty byli například nositel Nobelovy ceny Martin Chalfie nebo zakladatel společnosti Midjourney, David Holz.