Spravovat finance bez nutnosti jediné návštěvy banky, posílat peníze do zahraničí během několika vteřin nebo získat kartu k účtu ve čtyřech různých měnách. Fintech aplikace jako Revolut, Wise nebo bunq se během posledních let etablovaly jako běžná součást finančního života a neslouží už jen k levnějším převodům do ciziny. Mnozí je využívají jako hlavní platební nástroj doma i na cestách.

Zatímco tradiční banky sází na stabilitu, fyzické pobočky a široké spektrum služeb, fintechy bodují jednoduchostí, rychlostí a nízkými náklady. Zpravidla stačí stáhnout aplikaci, ověřit totožnost a během několika minut má uživatel přístup k multiměnovému účtu, platební kartě a někdy i k nákupům akcií či kryptoměn.

Spolu s jejich popularitou přichází i otázka, co si pod takovým účtem představit. Zahraniční IBAN totiž může fungovat bez potíží, ale ne vždy plně nahrazuje běžný účet v české bance.

Co se dočtete dál Co umí Revolut, Wise, bunq, Vivid Money a další aplikace a pro koho je která nejlepší.

Kde přesně má uživatel účet, pokud tyto platformy používá, a jaká je skutečnost ohledně pojištění vkladů.

Zda mohou být fintech aplikace dobré řešení, jak si založit účet v zahraničí třeba v rámci plánu B.