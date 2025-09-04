Jediné správné rozhodnutí může změnit člověku celý život. A účast v investiční soutěži Investománie k nim patří, neboť díky ní se dostanou mladí lidé k příležitostem, na které by jinak narazili stěží. Už čínský stratég Sun-c’ říkal, že čím více příležitostí člověk uchopí, tím více se jich objeví. Účast v Investománii je přitom příležitost na druhou, neboť studenty vystřelí do kruhů, kde se pohybují nejlepší čeští a slovenští investoři.
O co jde a jak se přihlásit? Investománie je tříkolovou soutěží jednotlivců zaměřená
na správu virtuálního portfolia fiktivnímu klientovi. Ten je zde nejpodstatnější, protože
na základě jeho potřeb, cílů, hodnot a zájmů soutěžící budou nakupovat aktiva na platformě StockTrak. Cílem tedy není klientovi pouze vydělat co největší balík peněz. Nejdůležitější je to, aby byl klient se svou strategií co nejspokojenější.
V prvním kole soutěžící sepisují report shrnující jejich nákupy, prodeje a vysvětlují již zmíněnou strategii. V semifinále, kam postupuje 30 nejlepších, už natáčí krátké video. Z této třicítky vzejde pět finalistů, kteří své investiční myšlenky prezentují před porotou složenou z českých a slovenských investičních matadorů.
Tento rok v ní zasednou experti jako generální ředitel J&T Investiční společnosti Tomáš Martinec, generální ředitel Pražské burzy Petr Koblic, regionální ředitel XTB Vladimír Holovka a portfolio manažeři Aleš Vávra a Ján Hájek. Ti rozhodnou o vítězi.
Jak investovat pět milionů? Studenti nabídli odpovědi, svými schopnostmi zaskočili porotu
Loni to přitom neměli vůbec jednoduché, dokonce byli zaskočeni tím, jak skvělé výkony účastníci předvedli. Minulý rok zvítězil šestnáctiletý Sebastian Slabý z Gymnázia Jana Nerudy v Praze, který zaujal svou strategií o čtyřech pilířích. „Začínal jsem v podstatě od nuly, ale díky soutěži jsem zjistil, že se člověk dokáže posunout mnohem rychleji, než čeká. Nešlo přitom jen o investice, soutěž mě donutila zvládat tlak, plánovat čas a dotahovat věci do konce,“ říká Slabý.
Soutěž ale rozhodně není jen pro středoškoláky, přihlásit se může každý, kdo je studentem střední školy nebo bakalářského programu vysoké školy, maximální věk pro účast je 22 let.
Neváhejte a přihlaste se, následující tři minuty mohou změnit vaši životní dráhu. Pokud jste rodič, kantor nebo kdokoliv, kdo má ve svém okolí lidi, které by soutěž mohla zajímat, neváhejte a dejte jim o příležitosti vědět. Uděláte dobrý skutek.
A co vítězové dostanou? Na finalisty čeká stáž v J&T Investiční společnosti, peněžní a hmotné ceny, ale především příležitost, která začne plodit další.
Za Investiční soutěží stojí studentský spolek ECONET v čele s Mojmírem Zálešákem a Martinem Kylarem. Partnery jsou J&T Investiční společnost, XTB nebo Hospodářské noviny.
