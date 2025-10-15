Americká investiční platforma Robinhood se stala symbolem retailové revoluce na finančních trzích. V USA získala miliony uživatelů díky nízkým poplatkům a jednoduchému uživatelskému rozhraní. V roce 2025 spustila v Evropské unii nabídku nejen kryptoměn, ale i takzvaných tokenizovaných akcií firem, jako je SpaceX nebo OpenAI. Z pohledu českého investora jde o atraktivní novinku, která ale přináší řadu otázek.
Co se dočtete dál
- Co všechno Robinhood nabízí, jak je jeho evropská mutace uživatelsky přívětivá.
- Jak je to s investováním do soukromých firem jako OpenAI nebo SpaceX.
