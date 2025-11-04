V Česku se žije kvalitně a kdo alespoň trochu cestoval, tak to moc dobře ví. Neměli by se ale zapomenout, že jedním z důvodů je bezpečnost a je důležité usilovat o její udržení. „Je jedno, jestli jde o bezpečnost geopolitickou nebo interní ve smyslu kriminality, terorismu. Bezpečnost je důležitá a myslím si, že tím, že jsme s ní 30 let neměli problém, vytvořil pocit, že je samozřejmostí,“ říká Jakub Havrlant, zakladatel investiční společnosti Rockaway Capital v rozhovoru pro Hospodářské noviny.
Co se dočtete dál
- Kde vidí Havrlant investiční příležitosti.
- Jak se dívá na obranný průmysl.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.