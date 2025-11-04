V Česku se žije kvalitně a kdo alespoň trochu cestoval, tak to moc dobře ví. Neměli by se ale zapomenout, že jedním z důvodů je bezpečnost a je důležité usilovat o její udržení. „Je jedno, jestli jde o  bezpečnost geopolitickou nebo interní ve smyslu kriminality, terorismu. Bezpečnost je důležitá a myslím si, že tím, že jsme s ní 30 let neměli problém, vytvořil pocit, že je samozřejmostí,“ říká Jakub Havrlant, zakladatel investiční společnosti Rockaway Capital v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kde vidí Havrlant investiční příležitosti.
  • Jak se dívá na obranný průmysl.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se