Cena zlata v letošním roce dosáhla rekordu, a to zhruba 4400 dolarů za troyskou unci. Přestože v posledních týdnech cena z vrcholu poklesla, pořád je zlatý kov o 50 procent dražší než na začátku roku. Na trhu, jenž dosahuje tržní kapitalizace 28 bilionů dolarů, na něco takového nejsou investoři zvyklí.
Vzhledem k tomuto fenomenálnímu zhodnocení a čerstvé korekci na trhu se proto hodně lidí jistě ptá, zda má smysl zařadit zlato do portfolia. Například z prognózy Bank Of America z 28. října vyplývá, že bude růstový trend pokračovat – na základě jejich odhadu by se cena mohla do roku 2026 vyšplhat až na 5000 dolarů za unci. Bank of America dokonce doporučuje přidat zlato do portfolia v poměru 60 : 20 : 20, tedy 60 procent akcií, 20 procent dluhopisů a 20 procent zlata.
Co se dočtete dál
- Proč je o zlato takový zájem a co pohání jeho růst.
- Proč přišel nedávno propad a zda je to příležitost pro investory.
- Co vývoj ceny zlata říká o vývoji ve světové ekonomice.
