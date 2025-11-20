Ve světě investování existuje jedno nepsané pravidlo, které má váhu zákona. Pravidlo, které se nikdy nezpochybňuje a je bráno jako univerzální pravda. S krácením investičního horizontu by se podle něj měl postupně zvyšovat podíl dluhopisů v portfoliu. Zatímco v mladším věku je běžné držet převážně akcie, s blížícím se důchodovým věkem se obvykle doporučuje postupně zvyšovat podíl konzervativních dluhopisů na úkor akcií. Pravidlem se řídí profesionální portfolio manažeři, penzijní fondy i drobní investoři.
Například vyvážený fond České spořitelny má zhruba polovinu portfolia v akciích a polovinu v dluhopisech. Naopak konzervativní fondy penzijních společností investují téměř výhradně do dluhopisů. Co když ale tohle pravidlo nedává smysl, není efektivní a naopak zvyšuje riziko nepříznivého výsledku?
Co se dočtete dál
- Jaké jsou argumenty a data proti zařazování dluhopisů do portfolia.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.