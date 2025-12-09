Dolaroví milionáři v Česku a na Slovensku příští rok očekávají největší zhodnocení od investic do private equity - tedy do soukromých firem, které jsou často přístupné přes specializované fondy. Vyplývá to z průzkumu J&T Banka Wealth Report. Jeden z nejpopulárnějších fondů posledních let, který se na tento sektor zaměřuje, pochází právě ze stáje J&T, konkrétně jde o J&T Arch.
Zhodnocení přes 13 procent ročně. Největší investiční fond v Česku táhne, inspiraci hledá u Buffetta
Fond kvalifikovaných investorů, který má pod správou aktiva za zhruba 200 miliard korun a loni zaznamenal rekordní nárůst počtu investorů, teď čekají velké změny. Jejich cílem je mimo jiné přiblížení fondu ke konglomerátu Berkshire Hathaway legendárního investora Warrena Buffetta.
Co se dočtete dál
- Co plánuje fond udělat, aby se přiblížil Buffettovi?
- Jak to ovlivní jeho obchodování na pražské burze?
- Dostanou se k fondu i drobní investoři?
