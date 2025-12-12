Minulý týden proběhla médii zpráva o podnikatelském úspěchu české (prop) tradingové firmy FTMO. Otakar Šuffner a Marek Vašíček postavili firmu, která se stala strojem na peníze a sebevědomě míří mezi světovou špičku. Jde o fantastický podnikatelský příběh a já všem českým podnikatelům držím palce, bez ohledu na to, ať už se jedná o budování online supermarketu nebo výrobu zbraní. Je skvělé, že se v Česku objevil silný lídr v oboru. Kdyby nevznikl u nás, přišel by odjinud.
Stejně jako lékař upozorňuje pacienty na rizika kouření nebo nadměrného pití, i já ale cítím povinnost varovat investory před tradingem.
Co se dočtete dál
- Na čem (prop) tradingové platformy vydělávají.
- Jak úspěšní lidé v tradingu obecně jsou.
