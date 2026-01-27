Češi čím dál více investují. Nejčastěji podle aktuálního průzkumu Asociace pro kapitálový trh si tak chtějí zajistit důstojné stáří, mít ve vyšším věku prostředky na aktivní život nebo se jim prostě nelíbí, jak hodnotu peněz užírá inflace. Ať je motivace jakákoliv, klíčovou otázkou je, kolik financí by měl mít člověk v konkrétním věku. Když bude investovat málo, tak ho to může hodně zabolet. Pokud bude investovat naopak příliš, nebudou se mu dostávat peníze na zážitky, které by mohl mít navíc.
Co se dočtete dál
- Kolik peněz lidé mají ve svém věku a kolik vydělávají peněz.
- Kolik peněz by lidé podle zaběhlých pravidel ve svém věku měli mít, aby byli v pohodě.
- Jak si s využitím kalkulačky spočítat vlastní křivku bohatství a proč se bude pravděpodobně zásadně lišit od křivek ostatních lidí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.