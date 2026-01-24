Vstup zbrojovky CSG na amsterodamskou burzu je bezesporu jedním velkým úspěchem českého byznysu. Drobní investoři jej ovšem nejspíš sledovali i s malou příchutí hořkosti, protože nedostali příležitost účastnit se primárního úpisu a firma tak zatím nechala vydělat hlavně institucionálním hráčům. Nyní s utichnutím pátečního ruchu na burzovním parketu a uklidněním nervů z padajících brokerských aplikací je chvíle, aby si investoři promysleli, jestli byl a je opravdu dobrý nápad prodat třeba akcie ČEZ, vybrat zisk a koupit za něj CSG.
Co se dočtete dál
- Jak je po pátku CSG naceněné oproti ostatním zbrojařům a jaká by mohla být dividenda.
- Jak to bylo s propadem akcií ČEZ v souvilosti s CSG.
