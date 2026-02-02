Ceny zlata a stříbra v pondělí pokračují v poklesu a navazují tak na páteční propad, kdy cena stříbra klesla až o 30 procent. Za výprodejem stojí podle analytiků silnější dolar, snaha vybrat zisky po dlouhotrvajícím prudkém růstu a také rozhodnutí komoditní burzy CME zvýšit požadavky na maržové obchody. Tím se prodražuje obchodování s vypůjčenými penězi při spekulaci. Výrazně v posledních dnech klesá a kolísá také hodnota digitální měny bitcoin nebo cena ropy.
Zlato se tak obchoduje po druhé odpolední našeho času za 4762 za troyskou unci. Stříbro se obchoduje s hodnotou 82 dolarů za unci. Ceny obou drahých kovů během dne prudce kolísají.
Významný pokles odstartovala páteční nominace Kevina Warshe do čela americké centrální banky (Fed). Tam ho navrhl prezident Donald Trump, a pokud jej potvrdí Senát, funkce by se měl ujmout v květnu, kdy končí mandát současnému šéfovi centrální banky Jeromu Powellovi.
„Warshova nominace byla pravděpodobně prvotním spouštěčem, ale sama o sobě neospravedlňuje takový rozsah poklesu cen drahých kovů. Nucené likvidace pozic a zvyšování marží vytvořily kaskádový efekt,“ uvedl hlavní analytik trhu ve společnosti KCM Tim Waterer, kterého cituje agentura Reuters. Waterer také upozornil, že Warshův přístup k měnové politice by byl spíše podpůrný pro dolar, a tedy nepříznivý pro zlato.
Akcie CSG jsou po prvním týdnu ve výprodeji. Má smysl do toho teď jít, nebo raději počkat na lepší cenu?
Drahé kovy dosud těžily z vyhlídek na další snižování úrokových sazeb a ze slabého kurzu dolaru. Nízké úrokové sazby jsou pro ceny zlata a stříbra příznivé, protože zmírňují jejich nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy.
Bitcoin prudce padá
Stejně jako drahé kovy pociťují tlak na pokles také kryptoměny. Největší digitální měna klesla po druhé odpolední už na hodnotu 77 900 dolarů (zhruba 1,5 milionu korun).
Bitcoin se blíží nejnižší úrovni od doby, kdy se Donald Trump před více než rokem znovu ujal funkce prezidenta Spojených států. V lednu bitcoin ztratil téměř 11 procent a zároveň zaznamenal čtvrtý měsíční pokles v řadě. Je to jeho nejdelší série ztrát od roku 2018.
„Další pokles pod maximum roku 2021 kolem 70 tisíc dolarů by znamenal dlouhodobé poškození důvěry,“ uvedla k vývoji ceny bitcoinu analytička Caroline Mauronová ze společnosti Orbit Markets, kterou citovala agentura Bloomberg.
Díky příznivému přístupu Bílého domu ke kryptoměnám a rostoucímu přijímání kryptoměn ze strany institucí se loni bitcoin dostal na rekordních více než 126 tisíc dolarů. Pak ale následoval masivní výprodej, od té doby tato kryptoměna ztratila kolem 40 procent hodnoty.
Vedle zlata a bitcoinu zažívá propad také ropa, kdy Brent se obchoduje za 66 dolarů za barel.
