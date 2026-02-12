Při pohledu na hlavní americké akciové indexy, jako je S&P 500, Dow Jones nebo Nasdaq Composite, se nezdá, že by se akciové trhy nějak moc hýbaly. První dva jsou od začátku roku téměř beze změny a Nasdaq je jen v mírném poklesu o tři procenta. Z dalších indexů lze vyčíst, že se více daří menším společnostem, které v současnosti výkonností překonávají ty větší. Například index menších společností Russell 2000 přidal 3,9 procenta a index S&P 500, v němž mají zahrnuté akcie stejnou váhu, přidal 3,5 procenta. Jenže pod povrchem těchto indexů dochází v sektorech jako fintech nebo software k velmi silným výprodejům.
Obzvlášť softwarový sektor je nyní pod velkým tlakem vlivem obav investorů z inovací v oblasti umělé inteligence, která by mohla významným způsobem narušit fungování i těch největších společností v oboru. Je tento strach přehnaný, nebo AI modely skutečně nahradí velkou část placených služeb, které softwarové společnosti dnes nabízí?
Čeho přesně se investoři obávají, jak by AI mohla zatočit s předplatitelským byznysem a je opravdu hrozba tak velká?
