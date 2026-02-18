Asi jako nemalé části z vás, i mě poslední měsíce neustále obvolávají různí finanční tipaři, ale i finanční poradci s licencí ČNB a snaží se mi prodat dluhopisy nebo fondy. Naposledy to byla finanční poradkyně, která mě přesvědčovala o investici do „dřevěných dluhopisů“ společnosti Wood Seeds, jejíž finanční výsledky nevypadají zrovna přitažlivě.
Rozhodně to není investice s garantovaným výnosem a zanedbatelným rizikem do byznysu, jehož udržitelnost zkontrolovala centrální banka. Přesto se mi takto snažila dluhopisy poradkyně prodat a nevadilo jí, že bych do nich dal půl milionu korun. Ani se nezeptala, jestli jsou to veškeré mé úspory nebo třeba jedno procento. Bylo jí to úplně jedno.
Co se dočtete dál
- Jak lze vysvětlit, že se lidé chovají nezodpovědně vůči druhým a co by mělo zahrnovat každé investiční portfolio.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.