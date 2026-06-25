Jeden z nejviditelnějších českých portfolio manažerů Michal Semotan na konci srpna skončí v J&T Investiční společnosti. Semotan je spojený s fondem J&T Opportunity, tedy s jedním z domácích aktivně řízených akciových fondů, který v posledních letech dokázal obstát proti indexovým ETF.
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