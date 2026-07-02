Pasivní investování pomocí burzovně obchodovatelných fondů (ETF) slíbilo to nejlákavější, co kdy běžný investor dostal: levnou, širokou diverzifikaci bez nutnosti čemukoli rozumět. Jenže právě jeho obří popularita dnes podkopává samotnou podstatu, která ho činila tak efektivním. Vidíme to z mnoha směrů, protože americký akciový trh je roky drahý a podíl hrstky titulů tvoří podstatnou část indexů. A když se navíc začne obchodovat IPO, které ještě ani netvoří žádnou skutečnou hodnotu, už je rozhodnuto, že dojde k jeho rychlejšímu přidání do indexu.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou výhody a nevýhody pasivního investování.
- Proč je to skvělý nástroj, ale je potřeba nad ním čím dál více přemýšlet.
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