Pasivní investování pomocí burzovně obchodovatelných fondů (ETF) slíbilo to nejlákavější, co kdy běžný investor dostal: levnou, širokou diverzifikaci bez nutnosti čemukoli rozumět. Jenže právě jeho obří popularita dnes podkopává samotnou podstatu, která ho činila tak efektivním. Vidíme to z mnoha směrů, protože americký akciový trh je roky  drahý a podíl hrstky titulů tvoří podstatnou část indexů. A když se navíc začne obchodovat IPO, které ještě ani netvoří žádnou skutečnou hodnotu, už je rozhodnuto, že dojde k jeho rychlejšímu přidání do indexu.  

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Co se dočtete dál

  • Jaké jsou výhody a nevýhody pasivního investování.
  • Proč je to skvělý nástroj, ale je potřeba nad ním čím dál více přemýšlet.
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