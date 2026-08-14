Poslední týdny sleduji dění na trzích s dost rozporuplnými pocity. Na jedné straně máme index S&P 500 na novém historickém maximu a zlato, které právě po několika měsících stagnace začalo výrazně růst. Na straně druhé jsou peníze v reálném vyjádření nejdražší od roku 2008.
Tyhle dvě věci k sobě na první pohled vůbec nesedí. Odpověď ale tkví v tom, že trhy jsou vpřed hledící. A zhoršující se makroekonomická situace, kterou jsme sledovali v posledních týdnech až měsících, byla v cenách již začleněná.
Jenomže trhy se mohou také plést a pak dochází k přecenění aktiv. Proto si musíme ujasnit, jestli je nový růst na akciovém trhu a u zlata skutečně opodstatněný. Nebo jde o předčasnou sebejistotu?
Co se dočtete dál
- Proč akcie a zlato znovu rostou.
- Jak je to možné, když zároveň dluhopisy nabízí rekordní výnosy.
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