V Evropě se v posledních dnech množí varování před hybridními útoky, sabotáží nebo rizikem širšího konfliktu. Polsko upozorňuje na varování tajných služeb před možnou eskalací, Finsko připravuje veřejnost na možné incidenty, Francie posiluje ochranu infrastruktury a Švýcarsko mluví o potřebě připravit se na případný konflikt v Evropě.
Podobné signály přicházejí i z dalších zemí, včetně Slovenska, kde premiér Robert Fico v posledních dnech vehementně zdůrazňuje neutralitu země a odmítá její zapojení do konfliktu. Na sociálních sítích se z toho samozřejmě rychle stává scénář blížící se války a někteří už pro jistotu nakupují třeba nabíjecí stanice. Nutno zdůraznit, že jednotlivé státy mluví především o potřebě se připravit, nikoliv, že válka je na spadnutí.
Doufejme, že na nejhorší nikdy nedojde. Poslední roky ale připomínají jednu věc. Není špatné mít vlastní plán B. Nejen pro případ geopolitického průšvihu, ale i krize na trzích, problémů v jedné zemi nebo jiné události, kterou dnes neumíme předvídat. Pro investora to znamená portfolio postavené tak, aby nestálo na jediném scénáři, jedné zemi nebo jednom typu aktiv.
A často přitom nejde o žádné drahé nebo složité kroky. Mít účet u druhé banky, investice u více institucí, část rezervy rychle dostupnou, nesázet všechno na jednu měnu nebo jednu zemi, mít vyřešený přístup k účtům a dokumentům i pro partnera nebo rodinu. Věci, které skoro nic nestojí, ale ve chvíli, kdy se něco pokazí, mohou znamenat zásadní rozdíl.
I o tom se budeme bavit na celodenní konferenci FIRE – jak postavit investice tak, aby fungovaly nejen v dobrých časech, ale aby měly i skutečný plán B. Uskuteční se už 7. října.
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Slevový kód najdete na Herohero nebo na Opinio .
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