V Nashvillu, Miami nebo Houstonu dnes na jednoho zájemce o koupi domu připadají více než dva prodávající. A nejde jen o několik problémových měst. V celých Spojených státech je podle čerstvých statistik prodávajících téměř o 60 procent více než kupujících. Jde o největší rozdíl za posledních 13 let, tedy za celou dobu, kdy jsou sbírána data. Celé to vzbuzuje pozornost i v Česku, neboť potíže na americkém trhu posledně smetly i ten český.
Co se dočtete dál
- Co se teď děje na americkém realitním trhu a proč kupujících ubývá.
- Jsou namístě obavy z opakování hypoteční krize?
- V čem se od USA liší Česko, kde ceny dál výrazně rostou.