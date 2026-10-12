Začnu dvěma myšlenkami, které si zdánlivě protiřečí. Toto může být nejhorší doba za několik dekád na to, aby člověk byl aktivním portfolio manažerem, a současně nejlepší doba na to, aby člověk byl skutečně aktivním investorem. Nejde totiž o tytéž činnosti. Průměrný aktivní portfolio manažer vlastní velkou část indexu, myslí na relativní výkonnost, kontroluje svou aktivní odchylku a bojí se toho, aby nepřišel o klienty dříve, než se jeho investiční teze stačí projevit. Skutečný aktivní investor začíná úplně jinde. Ptá se, jakou hodnotu má určitý byznys, a zajímá se, zda jeho aktuální cena nabízí přiměřený bezpečnostní polštář.
Co se dočtete dál
- Proč Gladiše dnešní trhy přivedly k závěru, který překvapil i jeho samotného.
- Jak mohou být současné podmínky pro jednoho investora mimořádně příznivé a pro druhého téměř nesnesitelné.
- Jakou otázku přehlíženou trhem je potřeba si položit, než svěříte výběr akcií indexu nebo umělé inteligenci.
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