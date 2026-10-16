Na výsledek amerických voleb, rozhodnutí centrální banky nebo konec televizního seriálu se dnes dá vsadit podobně jako na fotbal. Predikční trhy jako Kalshi a Polymarket se během pár let vypracovaly z okrajové záležitosti v miliardový byznys, do kterého investuje i společnost Intercontinental Exchange, vlastník newyorské burzy. Jejich ceny slouží jako průběžná předpověď budoucnosti. Za přesným odhadem ale může stát také člověk, který zná odpověď předem. Jak ale predikční trhy fungují? A dokážou skutečně předvídat budoucnost lépe než odborníci, nebo někdy jen těží z informací, které ostatní nemají?
Co se dočtete dál
- Zjistěte, kdy predikční trhy fungují, proč mohou být velmi přesné a na co si dát pozor.
- Dva obchodníci vydělali na mimořádných sázkách, každý ale úplně jinak. Co jejich příběhy prozrazují.
- Ani správný odhad nemusí přinést výhru. Na co si dát pozor, než vsadíte na budoucnost.
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