Poslední měsíce jsem ve svém portfoliu dělal něco, co spousta lidí možná nepochopí. Nakupoval jsem totiž akcie hyperscalerů – technologických firem jako Microsoft, Alphabet nebo Meta, které provozují obří datová centra. Jejich investice do umělé inteligence jsou tak vysoké, že si na ně půjčují a po zaplacení provozu a investic jim zbývá stále méně hotovosti.
Dokonce si půjčují tolik, že to na první pohled nedává smysl. Na dluhopisovém trhu tak soupeří o peníze investorů i s federální vládou. Proč kupovat firmy, kterým mizí volné cash flow a rostou dluhy?
Co se dočtete dál
- Proč může být úbytek hotovosti pro investora příležitostí?
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