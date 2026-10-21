Poslední měsíce jsem ve svém portfoliu dělal něco, co spousta lidí možná nepochopí. Nakupoval jsem totiž akcie hyperscalerů – technologických firem jako Microsoft, Alphabet nebo Meta, které provozují obří datová centra. Jejich investice do umělé inteligence jsou tak vysoké, že si na ně půjčují a po zaplacení provozu a investic jim zbývá stále méně hotovosti.

Dokonce si půjčují tolik, že to na první pohled nedává smysl. Na dluhopisovém trhu tak soupeří o peníze investorů i s federální vládou. Proč kupovat firmy, kterým mizí volné cash flow a rostou dluhy?

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Co se dočtete dál

  • Proč může být úbytek hotovosti pro investora příležitostí?
  • Co rozhodlo, že mělo smysl poprvé zařadit Microsoft do portfolia?
  • Co dnešní AI boom spojuje s internetovou bublinou a v čem se liší?
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