Se softwarem je konec, prohlásil nedávno vývojář Brandon Thomas a vyvolal na sociálních sítích pozdvižení. Ukázal, že umělá inteligence dnes už dokáže uživateli vytvořit program, který umí pracovat s tabulkami, dokumenty, fotografiemi nebo tvořit videa. Známé aplikace jako Excel nebo Photoshop tak dostávají bezplatné napodobeniny. A s nimi přicházejí černé předpovědi pro firmy, které na jejich prodeji vybudovaly obří byznys. 

Málokomu se chce platit předplatné, když to samé může mít prakticky zdarma a ještě na míru. Nicméně před rychlými závěry je dobré vše nejdříve prozkoumat. Podívali jsme se proto, jak jsou takové programy použitelné a jestli už je skutečně čas dát předplatným vale.

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Co se dočtete dál

  • Dokážou bezplatné náhrady od AI dokončit práci, kvůli které si platíte Excel nebo Photoshop?
  • Proč může být pro výběr příštího programu důležité, jestli mu rozumí váš AI agent?
  • Co znamená nová konkurence pro Adobe a Microsoft a za co se stále vyplatí platit?
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