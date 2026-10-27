Vydělat dost peněz, dát výpověď a konečně začít žít. Lidem, kteří takové touhy mají, klade Robert Vlach ve své knize Na vysoké noze nepříjemné otázky. Co budete dělat potom? Jak robustní je vaše finanční nezávislost? A nepřipravujete se odchodem z práce o něco, co má větší hodnotu, než je suma, kterou právě vidíte na účtu?
Vlach má pro podobnou polemiku dobrou výchozí pozici. Podle vlastních slov finanční nezávislosti dosáhl, dál však pracuje a podniká. Zkušenosti čerpá především ze světa nezávislých profesionálů (ostatně založil portál pro freelancery), ve kterém peníze umožňují odmítat špatné zakázky, vybírat si spolupráci a ustát období, kdy příjmy vyschnou. Svoboda vzniká postupně a její hodnotu člověk poznává při každodenním rozhodování.
Právě proto autorovi vadí důraz hnutí FIRE (Financial independence – Retire early, tedy česky finanční nezávislost a předčasný odchod do důchodu) na předčasný důchod. Jeho kritika je místy hodně ostrá. FIRE označuje za „chytlavé finanční náboženství“ a útlum profesního rozvoje před plánovaným odchodem shrnuje slovy „taková pomalá kariérní sebevražda“.
Co se dočtete dál
- Co může v plánu na předčasný důchod chybět, i když čísla vycházejí?
- Jak ocenit finanční rezervu, když samotný úrok nevystihuje její přínos?
- Jaké riziko se může skrývat v rodině s pečlivě rozděleným portfoliem?
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