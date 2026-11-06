Když burzu ovládnou výrobci čipů a sliby ohledně umělé inteligence, působí tradiční odvětví, jako jsou železnice, pojišťovny a energetika, jako poněkud zaprášená investice. Jenže nálada na Wall Street se dokáže změnit rychle, jak demonstruje i masivní čtvrteční propad indexu Nasdaq o více než pět procent. A právě v takových chvílích začínají investoři znovu oceňovat vlastnosti, které ještě nedávno přehlíželi.

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