Vstup do dospělosti je pro dítě vždy snazší, když má k dispozici finanční polštář. Většina rodičů to ví, a tak jim na budoucnost střádá. V dobré víře jim zakládá spořicí účty nebo stavební spoření, které ale v dnešní době vysoké inflace nic nevynesou. Nejlepší cestou, jak zajistit své potomky do budoucnosti je investování.

Jak jsou na tom čeští rodiče se šetřením?

Aktivně odkládají svému dítěti peníze dvě třetiny rodičů a další se k tomu chystají. Měsíčně polovina z nich potomkovi uspoří mezi 500 a 1500 korunami. Podle průzkumu provedeného investiční společností Portu ale míří většina těchto peněz do konzervativních produktů, mezi něž patří spořicí účty nebo oblíbené stavební spoření. Banky sice v reakci na zvyšování klíčové sazby centrální banky zvyšují na těchto účtech úroky, i tak jsou ale pořád mizivé.Stavební spoření je lákavé hlavně díky státnímu příspěvku, jenž činí až 2000 korun ročně. Pro maximalizaci výnosu ze stavebního spoření je nejlepší spořit měsíčně 1700 korun po dobu šesti let, pak se lze dostat na roční výnos ke čtyřem procentům. Za šest let je tak možné tímto způsobem našetřit 140 tisíc korun. Výhodou je v podstatě nulové riziko. U stavebního spoření totiž po šestém roce klesá dosažená úroková míra kvůli snižování váhy státních příspěvků.

Jak dítěti šetřit na budoucnost?

Nejvhodnější investicí pro investiční horizont patnácti let, na nějž rodiny s dětmi nejčastěji cílí, jsou akcie. Investiční experti by volili cestu vytvoření vlastního dětského investičního portfolia. Počítali přitom s horizontem patnácti let a měsíčním příspěvkem rodičů 1500 korun. Téměř osmdesát procent portfolia mají podle nich tvořit akcie. Zároveň by akciovou část portfolia rozdělili mezi americké, evropské a asijské akcie s tím, že největší, dvoupětinový podíl by vyslali na americké burzy. Experti doporučují zvolit takzvané pasivní fondy, které kopírují vývoj podkladových aktiv, například akciového indexu. Mají k tomu hned několik důvodů. Pasivní fondy jsou méně nákladné než ty spravované portfolio manažery. Zároveň u nich odpadá problém s nákupem jednotlivých akcií, jedna akcie může stát klidně tisíce dolarů. A nakonec dlouhodobě pasivní fondy ve výnosech ty aktivně řízené poráží.

Nejsou investice do akcií příliš rizikové?

Aktuální vysoké ceny akcií nepovažují experti za překážku k investování, neboť v modelovém příkladu rodina odkládá peníze průběžně, čímž eliminuje výkyvy trhu – jednou nakoupí draze, jindy zase levně. V dlouhodobém horizontu bude výnos kladný. Čistě historická pravděpodobnost totiž říká, že šance, že budou další rok trhy v plusu, odpovídá dvěma třetinám, na stagnaci nebo pokles připadá jedna třetina. Čím déle člověk investuje, tím více celkové riziko, že skončí chudší než na začátku, klesá. U patnácti let je minimální.

Jak do akcií investovat konkrétně?

Když už člověk ví, jak investovat, čeká ho hledání konkrétních investic. Analytici zrazují od velkého experimentování a sami by směřovali peníze do fondů kopírujících hlavní burzovní indexy. Hlavní ekonom investiční společnosti BHS Štěpán Křeček by sázel na kopírování amerických indexů Nasdaq a S&P 500, přičemž oba jsou hodně zaměřené na společnosti působící v technologickém sektoru. Část akciové složky dětského portfolia by také vsadil na kopírování indexu, který sleduje firmy splňující kritéria společenské odpovědnosti. Tím se myslí například šetrnost k životnímu prostředí.

Co dalšího ještě dětem do portfolia dát?

Kromě akcií by odborníci dětské portfolio obohatili i o investice do nemovitostí, které nabízí už za stokoruny nemovitostní fondy nebo různé start-upy. Pět procent by mělo v portfoliu tvořit i zlato a někteří by dali i malou částku do kryptoměn. „Dodal bych ještě, že investování pro děti nemusí být jen o penězích, ale mělo by být i o vzdělání,“ říká Radim Krejčí, šéf Portu. Souhlasili by s ním i nejbohatší Češi. Ti mají sice trochu jiné finanční možnosti než běžná rodina, sami ale berou za naprostou prioritu naučit své děti s penězi hospodařit a vzdělat je. Potvrzují to výsledky výzkumu Wealth Report, který každý rok provádí J&T Banka. Většina dolarových milionářů si myslí, že úspěch dokáže v budoucnu jejich potomkům zajistit vzdělání, dobré vztahy v rodině a příkladné chování rodičů. Na druhou stranu nepovažují za tolik nutné vystudovat hned zahraniční univerzitu a také jen pětina udává, že nejlépe dětem zajistí předpoklady k úspěchu prožití neúspěchů.

