Konglomerát Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta získal povolení regulátorů ke koupi až polovičního podílu v ropné společnosti Occidental Petroleum. Informoval o tom server CNBC. Akcie firmy Occidental Petroleum v pátek díky této zprávě posílily o deset procent. Od začátku letošního roku si připisují přes 145 procent, těží z vysokých cen ropy.

Společnost Berkshire Hathaway o povolení požádala v červenci. Argumentovala tím, že podíl ve výši maximálně 50 procent nebude mít negativní dopady na hospodářskou soutěž. Buffettův konglomerát již letos svůj podíl ve firmě Occidental Petroleum prudce zvýšil. V současnosti vlastní 188,5 milionu akcií podniku, což odpovídá zhruba pětinovému podílu, píše CNBC.

Zpráva o povolení ke koupi až polovičního podílu vyvolala spekulace o tom, že Buffett by časem mohl usilovat o úplné převzetí společnosti Occidental Petroleum. Podle analytiků se bude dál snažit nakupovat akcie firmy za co nejnižší ceny. „Pokládám za pravděpodobné, že Buffett to nakonec koupí celé,“ uvedl profesor financí David Kass z univerzity v Marylandu.

Skupina Berkshire Hathaway ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě známých firem, například v největším světovém výrobci nealkoholických nápojů Coca-Cola.

Buffett patří mezi nejbohatší lidi světa a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy. Podle aktuálního žebříčku miliardářů agentury Bloomberg je Buffett sedmým nejbohatším člověkem na světě s majetkem v hodnotě kolem 104 miliard dolarů (více než 2,5 bilionu korun).